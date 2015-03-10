Вчені вважають, що біологічний потенціал людини дозволяє жити до 500 років

Біологічний потенціал людини дозволяє досягати віку 500 років. Про це заявив президент венчурного інвестиційного підрозділу корпорації Google - Google Ventures Білл Меріс в інтерв'ю, опублікованому в понеділок агентством Bloomberg, повідомляє ТАСС.

"Я вважаю, що проривні досягнення в медицині та розвиток біомеханіки дасть можливість людині досягати віку 500 років", - зауважив Меріс.

Він повідомив, що зараз Google інвестує в компанії-стартапи, які займаються дослідженнями в області генетики і діагностики захворювань, включаючи ракові. "Ми маємо інструменти в області дослідження життя, які дозволяють реалізувати найсміливіші плани", - підкреслив він.

Читайте такожGoogle розробляє таблетку для діагностики раку

Білл Меріс вивчав нейробіологію в американському Університеті Дьюка. В останні роки він працює над проектами з продовження терміну життя людини. Нинішній підхід Google полягає в тому, що сучасна людина здатна за рахунок правильного способу життя досягти віку в 120 років. Однак потім їй знадобиться допомога з боку нового покоління машин для того, щоб продовжити практично до нескінченності своє життя.

На міжнародному конгресі "Глобальне майбутнє 2045", що відбувся в минулому році в Нью-Йорку, відомий американський футуролог і винахідник Реймонд Курцвейл заявив, що через 30 років людство навчиться забезпечувати собі практично необмежене життя за рахунок створення сумісних з людським організмом нових біологічних машин.

Читайте такожGoogle створив медичний сервіс з підказками і ілюстраціями про хвороби

На думку Курцвейла, розвиток комп'ютерної технології і нейробіології дозволить назавжди зберегти роботу мозку окремої людини. При цьому прогрес в інших галузях медицини дасть можливість міняти в організмі "частини, що відслужили свій термін".