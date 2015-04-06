Apple розповіла про свій "розумний годинник" на YouTube (відео)

16:32, 06 квітня 2015
Наука та IT
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У відео докладно розповідається про функції "розумного годинника" та принципи взаємодії з ним.

REUTERS

За три тижні до початку продажів Apple Watch на офіційному каналі компанії в YouTube з'явилися чотири відеоролика.

У кожному відео докладно розповідається про функції "розумного годинника" та принципи взаємодії з ним.

Найдовший ролик, який триває майже п'ять хвилин, переглянули більше мільйона осіб. У ньому демонструють можливості Apple Watch. Інші три відео роз'яснюють принципи роботи з окремими програмами та елементами управління аксесуаром.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня в Сан-Франциско Apple провів презентацію під назвою Spring Forward, під час якої глава компанії Тім Кук вже показував можливості Apple Watch.

За словами глави Apple, за допомогою Apple Watch - можна читати імейли, приймати дзвінки, коннектити два Apple Watch.

Тім Кук пояснив для чого потрібні саме "розумні годинники": "Стежити за подіями, за спортивною командою або новинами. Тому що вони на руці, а не в кишені".

Нагадаємо, смарт-годинник Apple Watch було презентовано у вересні 2014 року. Apple Watch заміряє основні показники здоров'я користувача. Їх можна використовувати як просунутий спортивний трекер. Зміна режиму годин змінює інтерфейс.

Відео Apple
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