Apple оголосила ціни на свої "розумні годинники" і представила новий MacBook

Єдине про що було відомо напевно - розкриття подробиць про "розумні годинники". Хоча компанія Apple показала Watch у вересні 2014 року, тоді побачити журналісти і аналітики змогли лише "болванку" - прототип пристрою. Крім того, багатьох хвилювало питання вартості годинників і тривалість їх автономної роботи, пише Lenta.ru.

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Захід Spring Forward в деякому роді розставив все по своїх місцях - деталі про годинники проговорені, довгоочікуваний компактний MacBook з Retina-дисплеєм представлений. Однак інтерес, як завжди, в деталях.

Зокрема названа вартість Apple Watch. Так мінімальна ціна на "розумні годинники" складе від $349. За цю суму покупець зможе отримати годинник Watch Sport з 38-міліметровим екраном, а модель з діагоналлю дисплея в 42 міліметра обійдеться вже на $50 дорожче.

"Стандартні" Apple Watch будуть коштувати від $549 до $1099, кінцева ціна, за словами глави Apple Тіма Кука, залежить від вибору ремінця або браслета. Нарешті, Watch Edition з золотим покриттям корпусу обійдуться в суму від $10 до $17 тис.

За допомогою "розумного годинника" користувач може відправляти повідомлення: короткі передвстановлені фрази, смайли або надиктований Siri-текст. Годинник дозволяє приймати дзвінки, читати електронну пошту, слухати музику, слідкувати за новинами або результатами матчів улюбленої команди. Крім того, власник може встановити собі фітнес-мету і стежити за її реалізацією. Сторонні додатки також непогано працюють - парою натискань можна викликати таксі через сервіс Über.

Ознайомитися з пристроєм особисто першими зможуть користувачі США, Великобританії, Австралії, Канади, Німеччини, Гонконгу, Китаю, Франції та Японії. У цьому більш-менш традиційному наборі країн "першої хвилі" Apple Watch буде виставлений для ознайомчого перегляду», а з 10 квітня стане доступний для замовлення. Продажі пристрою в цих країнах розпочнуться 24 квітня.

Другою новинкою від Apple став довгоочікуваний 12-дюймовий MacBook з Retina-екраном, що має розширення 2304 на 1440 точок. Цікаво, що компанія використовувала для його маркування стандартні серійні позначення Air або Pro. Крім того, Apple досі випускала ноутбуки з діагоналлю екрану 11, 13 і 15 дюймів, так що Тім Кук навіть заявив, що "Apple заново винайшла ноутбук". Початок продажів заплановано на 10 квітня.

Крім цього Apple приготувала і додаткові новинки - на програмному і контентному напрямку.