NASA обіцяє знайти позаземне життя у найближчі 10-20 років

З таким прогнозом виступила Еллен Стофан (Ellen Stofan), головний науковий радник NASA, повідомляє Lenta.ru із посиланням на Space.com.

«Я думаю, ми знайдемо переконливі ознаки життя за межами Землі протягом десятиліття. А за 20-30 років отримаємо чіткі докази її існування», - заявила Стофан під час експертного обговорення, присвяченого пошуку населених світів і позаземного життя. Вона додала, що вчені знають, де і як шукати життя, а також мають необхідні для цього технології.

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Колишній астронавт Джон Грансфелд (John Grunsfeld), адміністратор групи з дослідним місій NASA, підтримав оптимізм колеги. Він вважає, що ознаки життя будуть знайдені досить скоро і в Сонячній системі, і за її межами.

«Я думаю, що всі процеси розвиваються в одному напрямку в нашій Сонячній системі, чи то це крижаний супутник, Марс або планети сусідніх зірок», - повідомив Грансфелд.

Воду, один із компонентів, який вважається необхідним для виникнення життя, вдається знаходити як у Сонячній системі, так і поза нею. Океани рідкої води є під поверхнею супутників Юпітера - Європи і Ганімеда, а також у місяця Сатурна - Енцелада. Раніше Марс теж був вкритий океаном. В зоні населеності, тобто на такій відстані від зірок, на якій вода може існувати у рідкому вигляді, розташовано багато екзопланет.

Раніше УНІАН повідомляв, NASA випробує прилад для дослідження атмосфер інших планет.