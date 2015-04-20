Японія готує місію на Місяць

Якщо це відбудеться, вона стане четвертою країною, яка здійснила місячну місію, після Росії, США і Китаю, цитує Agence France-Presse Lenta.ru.

Зонд SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), як очікується, буде запущений за допомогою створеної в 2013 році твердопаливної ракети Epsilon. Вартість програми оцінюється в 126 мільйонів доларів. Японське агентство аерокосмічних досліджень направить в уряд країни запит для отримання необхідного фінансування.

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Після відправки апарату до супутника Землі відомство має намір сконцентруватися на дослідженні Марса.

У місячній місії японці збираються використати досвід, отриманий ними при реалізації програм Hayabusa («Сокіл») і Hayabusa-2 з дослідження астероїдів. Проект Hayabusa завершився в 2010 році, друга місія стартувала 3 грудня 2014 року, коли ракета-носій Н-2А була запущена з космодрому Танегасіма на півдні країни.

Японія також має досвід експлуатації місячного супутника Kaguya, який отримав безліч високоякісних знімків поверхні небесного тіла. Місія Kaguya завершила свою роботу 10 червня 2009 року.