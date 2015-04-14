На Марсі знайшли ознаки рідкої води - дані Curiosity

Близько до поверхні Марса, швидше за все, є шар рідини. Про це говорить наявність в ґрунті солі хлорної кислоти: дана речовина так знижує температуру замерзання, що вода не перетворюється в лід, але залишається у вигляді насиченого сольового розчину. Нове дослідження представлено в журналі Nature, повідомляє Lenta.ru.

Читайте такожNASA обіцяє знайти позаземне життя у найближчі 10-20 років

Учені переконалися в наявності хлорнокислого кальцію в грунті. За відповідних умов він вбирає пари води з атмосфери. Отримані марсоходом дані свідчать, що такі умови створюються взимку, вночі і відразу після сходу сонця. При настанні темряви частина пари конденсується на поверхні планети, перетворюючись в іній. Однак хлорнокислий кальцій, утворюючи сольовий розчин з водою, знижує температуру замерзання. У підсумку іній знову стає рідиною.

За словами вчених, 4,5 мільярда років тому на Марсі було в шість разів більше води і щільна атмосфера. Потім майже вся вода пішла в космос - через відсутність на Марсі магнітних полів. На Землі їх створює рідке залізо в надрах планети. Хоча на Марсі і збереглася рідка вода, навряд чи в ній присутні живі організми - там занадто сухо, холодно, а космічна радіація вбиває все живе (принаймні, за земними критеріями).

У 2015 році інші дослідні групи повідомили, що в марсіанських льодовиках, прихованих під товстим шаром пилу, що міститься більше 150 мільярдів кубічних метрів льоду. Також фахівці НАСА заявили, що в далекому минулому майже всю поверхню Північного півкулі Марса займав океан.