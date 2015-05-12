Вірус Ебола змінив колір очей у пацієнта

Американський лікар доктор Ян Крозьє (Ian Crozier) працював у Сьєрра-Леоне разом з колегами з Всесвітньої організації охорони здоров'я, коли медики лікували місцевих пацієнтів від лихоманки Ебола. У вересні 2014 року доктору Крозьє поставили той же діагноз, і його відправили на лікування назад в США в спеціальний блок лікарні при університеті Еморі в Атланті.

У жовтні 2014 року американець виписався з лікарні, так як в його крові більше не виявлялися ознаки присутності вірусу Ебола. Про це повідомляється в статті видання New England Journal of Medicine, де викладені також інші подробиці унікального випадку захворювання доктора Крозьє, передають Вести.Наука.

За два місяці після виписки пацієнт помітив у себе ознаки запалення і високого кров'яного тиску в лівому оці. Це викликало набряк і серйозні проблеми зі зором, а також, що здивувало лікарів найбільше, зміну кольору ока з блакитного на зелений.

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Доктор Крозьє повернувся в ту ж лікарню, де спочатку проходив лікування, і офтальмолог доктор Стівен Йє (Steven Yeh) забрав у пацієнта частину очної рідини для проведення аналізів. Тестування зразка рідини показало, що ebolavirus все ще присутній в оці пацієнта, однак його ознак не було помічено ні в слізної рідини, ні в тканинах навколо очей.

Інфекція викликала запалення внутрішньої частини ока, а зміна кольору з блакитного на зелений проходила протягом десяти днів з моменту прояву перших симптомів. Доктор Крозьє пройшов лікування спеціальними препаратами, в результаті чого його зір почав відновлюватися. Однак до повного одужання має минути час. Колір його очей також відновився до початкового блакитного.

Доктор Йє, який займався лікуванням Крозьє, а також виступив провідним автором нового дослідження, стверджує, що цей випадок повинен спонукати лікарів ретельніше спостерігати за пацієнтами, що перенесли Еболу, навіть після виписки. Той факт, що вірус був знищений в крові, ще не означає, що деякі його копії не можуть "ховатися" в інших сприятливих для них частинах тіла і тканинах людини.