Від лихоманки Ебола в Африці померли 10 тисяч осіб

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Бі-бі-сі. За новими даними ВООЗ, всього було зафіксовано понад 24 тис. випадків захворювання в Сьєрра-Леоне, Гвінеї та Ліберії.

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Британська військовослужбовець-медик, яка заразилася вірусом в Сьєрра-Леоне, повернулася до Великобританії і перебуває в госпіталі в Лондоні під наглядом.

Вона стала першою хворою з 700 британських військових, які допомагають боротися з вірусом.