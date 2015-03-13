Від лихоманки Ебола в Африці померли 10 тисяч осіб
08:27, 13 березня 2015Світ
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Нинішній спалах вірусу Ебола в Західній Африці забрав життя більш ніж 10 тис. осіб.
REUTERS
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає Бі-бі-сі. За новими даними ВООЗ, всього було зафіксовано понад 24 тис. випадків захворювання в Сьєрра-Леоне, Гвінеї та Ліберії.
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Британська військовослужбовець-медик, яка заразилася вірусом в Сьєрра-Леоне, повернулася до Великобританії і перебуває в госпіталі в Лондоні під наглядом.
Вона стала першою хворою з 700 британських військових, які допомагають боротися з вірусом.
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