Apple відмовилася від випуску власних телевізорів - ЗМІ

Apple згорнула 10-річну програму із випуску власних телевізорів. До такого рішення керівництво компанії прийшло ще рік тому, визнавши, що деякі ідеї не можуть бути втілені в життя, а існуючих розробок недостатньо для виходу на ринок. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

Компанія, зокрема, мала намір забезпечити свої телевізори камерами для відеочатів і прозорими дисплеями, які використовували б лазери для відображення картинки (Apple запатентувала цю технологію ще в 2010 році). Однак, як зазначає газета, після майже 10 років розробок топ-менеджери Apple порахували, що цього недостатньо для виходу на висококонкурентний ринок, одним з лідерів якого є Samsung. При цьому остання задумка так і не була реалізована, оскільки для роботи такого екрану потрібно дуже багато енергії, до того ж якість картинки була низькою.

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Раніше, 18 травня, відомий інвестор Карл Айкан написав адресований гендиректору Apple Тіму Куку лист. У ньому він спрогнозував, що у разі виходу в 2016 році 55 - та 65-дюймових UltraHD-телевізорів Apple, вони принесуть компанії 15 мільярдів доларів в 2016 фінансовому році за продаж 10 мільйонів екземплярів. Також, на його думку, Apple може вийти до 2020 року на ринок електрокарів.

Як вдалося з'ясувати WSJ, у той же час компанія готується представити оновлену телевізійну приставку Apple TV. Це буде тонкіша версія цього пристрою, зовнішній вигляд якого не змінювався з 2012 року. Також Apple TV отримає оновлене управління і софт. Очікується, що продукт буде представлений на конференції для розробників WWDC наступного місяця.

Крім того, компанія планує створити стрімінговий ТВ-сервіс. Apple розробляє пакет ТВ-каналів, які будуть здійснювати мовлення на різні пристрої через інтернет, розповіли джерела газети. Як повідомляє WSJ, компанія планує показати сервіс в червні, а запуск проекту почнеться восени.

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Вперше про проект зі створення ТВ стало відомо з книги Уолтера Айзексона про колишнього гендиректора компанії Стіва Джобса, опублікованій незабаром після смерті підприємця в 2011 році. В інтерв'ю письменнику Джобс розповів, що він хотів створити «об'єднану телевізійну установку, якою було б легко користуватися» і що він майже додумав користувальницький інтерфейс для такого телевізора.