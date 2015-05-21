Apple почала продавати нові MacBook Pro
02:19, 21 травня 2015Наука та IT
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Компанія Apple почала продажі оновленої моделі 15-дюймових ноутбуків MacBook Pro з дисплеєм Retina.
REUTERS
Пристрій забезпечили трекпадом Force Touch, який підтримує ряд нових жестів, включаючи натискання із зусиллям, пише ТСН.
Також у нього встановлена більш швидка флеш-пам'ять і акумулятори із збільшеним часом автономної роботи. Підвищена продуктивність дискретної графіки.
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Додатково Apple представила нову модифікацію 27-дюймового iMac з дисплеєм Retina 5K, 4-ядерним процесором і графікою AMD.
Нагадаємо, що в березні Apple оновила конфігурацію ноутбуків Macbook Air і 13-дюймового Macbook Pro c дисплеєм Retina. Попереднє оновлення 15-дюймових MacBook Pro c дисплеєм Retina вийшло в 2014 році.
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