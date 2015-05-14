Apple залишається найдорожчим брендом світу

За оцінкою видання, вартість бренду Apple за рік зросла на 17% — до $145,3 млрд. Це більше за вартість будь-якого іншого бренду як мінімум удвічі, пише сайт російської версії журналу.

Друге місце в рейтингу, як і в 2014 році, займає Microsoft. Вартість цього бренду, за оцінкою Forbes, зросла на 10% — до $69,3 млрд. На третьому місці — бренд інтернет-корпорації Google, який подорожчав за рік на 16% — до $65,6 млрд. Єдиною нетехнологічною компанією, бренд якої увійшов до п'ятірки найдорожчих, залишається виробник напоїв Coca-Cola. Forbes оцінив цей бренд в $56 млрд — на рівні 2014 року. П'яте місце зайняв бренд IBM, вартість якого зросла на 4% — до $49,8 млрд.

Найбільше за рік подорожчав бренд соціальної мережі Facebook. Його вартість збільшилася на 54% — до $36,5 млрд, пише Forbes. У списку найдорожчих брендів Facebook займає 10 місце. Слідом за ним у рейтингу йде бренд Disney, вартість якого зросла на 26% — до $34,6 млрд. На 13-му місці — Amazon.com, оцінений в $28,1 млрд (на 32% більше, ніж у 2014 році). Бренд Toyota оцінений в $37,8 млрд — це на 21% більше, ніж роком раніше. Японська корпорація займає восьме місце в рейтингу. Вартість бренду Sony також зросла на 21% — до $6,9 млрд (79 місце).

Читайте такожApple отримала патент на соцмережуВартість більш ніж 30 брендів за рік зменшилася. Лідером із втрат став Adidas: вартість бренду зменшилася на 14% — до $6,8 млрд. Adidas став 83-м у сотні найдорожчих брендів. Вартість бренду Danone знизилася на 13% — до $9,6 млрд (№54 в рейтингу). Бренд L'Oréal оцінили в $14,8 млрд (№34), Siemens — $11,6 млрд (№46), Thomson Reuters — $7,8 млрд (№68), KIA Motors — в $6,2 млрд (№97). Всі ці бренди, за підрахунками Forbes, втратили 11% вартості за рік.

Вартість бренду H&M оцінена в $15,3 млрд. За цим показником шведський рітейлер обходить такі бренди, як Gucci ($12,4 млрд), Zara ($9,4 млрд), Prada ($7,3 млрд), Chanel ($6,8 млрд) і Ralph Lauren ($6,6 млрд). У той же час H&M майже в два рази поступається Louis Vuitton: вартість бренду, яка знизилася на 6%, оцінена в $28,1 млрд.

В сотню найдорожчих брендів світу також увійшли Nestle ($12,2 млрд), IKEA ($11,8 млрд), Starbucks ($10,5 млрд), Colgate ($9 млрд), Canon ($7,3 млрд), Red Bull ($7,2 млрд), Porsche ($7 млрд), Boeing ($6,9 млрд), Exxon Mobil ($6,5 млрд), MTV ($6,2 млрд) та інші. Всього у списку — бренди з 15 країн, що представляють 20 галузей. Більше половини списку — це американські бренди, Німеччини представляють 9 брендів, Японію та Францію — по сім. Найбільше брендів в рейтингу — 15 — припадає на технології.

Працюючи над рейтингом, Forbes спочатку відібрав понад 200 брендів, які мають хоча б якусь присутність в США. При оцінці кожного бренду враховувалася прибуток компанії за три роки та роль, яку відіграє компанія в галузі. У підсумковий список потрапили 100 брендів.