У iOS виявили баг, який дозволяє дистанційно перезавантажити чужий iPhone

В операційній системі iOS була виявлена помилка, яка дозволяє піддати чужий iPhoneциклічним перезавантаженням, відправивши текстове повідомлення iMessage з певною послідовністю арабських символів, повідомляє DT.UA за інформацією Mac Rumors.

При будь-якій спробі прочитати отримане повідомлення, пристрій перезавантажується. Разом з тим, відбувається перезавантаження, навіть якщо додаток iMessage неактивний: і навіть в тому випадку, коли iPhone заблокований і його екран погашений.

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Для вирішення проблеми необхідно, щоб "баговое повідомлення" було не останнім у списку. Для цього можна, наприклад, відправити інше повідомлення самому собі або отримати його від когось із друзів. Баг був виявлений в останній версії iOS (8.3), але поки невідомо, чи є помилка у попередніх версіях операційної системи. Відзначається, що розробники Apple обізнані про помилку.

Раніше в iOS знайшли уразливість, яка дозволяє зчитувати дії користувача. Уразливість була виявлена компанією FishEye. "Функція" працює на всіх версіях iOS 6, і на iOS 7, включаючи останню iOS 7.06, в якій Apple виправила критичну помилку в безпеці, що виникає при установці захищеного з'єднання SSL/TLS.