Наступні моделі iPhone отримають новий процесор, технологію Force Touch і потужну камеру - ЗМІ

У мережі з'явилися перші чутки про смартфони Apple наступного покоління. Новинки, ймовірно, матимуть підтримку технології Force Touch і отримають потужнішу камеру. Подробиці з посиланням на авторитетне джерело у KGI Securities повідомляє Forbes.

Головним нововведенням, на думку аналітика Мін Хі Куо (Ming-Chi Kuo), варто вважати появу в телефоні функціоналу Force Touch. Технологія добре зарекомендувала себе в ноутбуках і розумних годинниках Apple, передає Lenta.ru.

Дозволи та розміри екранів залишаться такими ж, як і в iPhone 6 і iPhone 6 Plus, які вийшли дев'ять місяців тому. Діагоналі — 4,7 і 5,5 дюймів. А ось спектр кольорів корпусу поповниться «рожевим золотом».

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Камера, швидше за все, оновиться: роздільна здатність знімків зросте до 12 мегапікселів. Автор доповіді повідомляє також про кілька якісних внутрішніх оновлень — новий процесор А9 і 2 гігабайти швидкої оперативної пам'яті. Характеристики нового процесора аналітик не розглядає.

Проблему корпусу, що гнеться, в моделях вирішать за рахунок використання інших матеріалів і поліпшень внутрішньої конструкції. Спеціально для тих, хто часто упускає або кидає свій телефон, компанія може випустити обмежений тираж iPhone 6S Plus з надміцним сапфіровим склом.

Додатково повідомляється про поліпшення роботи Touch ID і нові можливості управління апаратом за допомогою жестів.

Масове виробництво, ймовірно, почнеться в середині або наприкінці серпня. До кінця 2015 року компанія, на думку Мін Хі Куо, реалізує від 80 до 90 мільйонів гаджетів зі співвідношенням 2:1 — на кожен iPhone 6S Plus будуть продаватися два iPhone 6S.

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За кілька років публікацій прогнози аналітиків KGI Securities не збувалися лише в поодиноких випадках. Велика частина даних, що містяться в доповідях, виявляється або точною, або дуже близькою до реальності. Наприклад, наприкінці 2014 року заявили про рекордні продажі iPhone 6, а на початку 2015-го з'явилися відомості про випуск MacBook Air c чітким Retina-екраном. Продажі iPhone перед новорічними святами дійсно побили всі можливі рекорди, а на початку березня був представлений полегшений MacBook.