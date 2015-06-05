Facebook створив "полегшену" версію свого додатку для країн, що розвиваються

Про це повідомляє newsroom.fb.com.

Як йдеться у повідомленні компанії, додаток створений спеціально для країн з повільним мережевим інтернетом.

За словами розробників, Facebook Lite займає менше 1 Мб, тому він швидко завантажується і встановлюється.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, ми впроваджуємо Facebook Lite в країнах Азії, і в найближчі тижні Facebook Lite буде доступний в деяких країнах Латинської Америки, Африки та Європи", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Facebook включив Республіку Малаві в свій проект Internet.org, забезпечивши африканську країну безкоштовним доступом до базових онлайн-сервісів.

«Надавати людям безкоштовний доступ в мережу — правильна річ. Ми продовжимо підключати все більше жителів і країн і не зупинимося доти, поки кожна людина у світі не зможе підключитися до інтернету», — написав Цукерберг.

Internet.org в даний час крім Малаві запущений в 10 державах: Гватемалі, Колумбії, Гані, Замбії, Танзанії, Кенії, Індії, Бангладеш, Індонезії і на Філіппінах. Число людей, які вперше скористалися інтернетом завдяки цій ініціативі, оцінюється в понад дев'ять мільйонів, а кількість сервісів, доступних безкоштовно, перевищила сотню.