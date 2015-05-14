Facebook забезпечив безкоштовним інтернетом мільярд осіб

22:41, 14 травня 2015
Наука та IT
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Facebook включив Республіку Малаві в свій проект Internet.org, забезпечивши африканську країну безкоштовним доступом до базових онлайн-сервісів.

REUTERS

З урахуванням користувачів Малаві на даний момент число тих, хто отримав можливість користуватися інтернетом завдяки цій ініціативі, досягло мільярда. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі гендиректор Facebook Марк Цукерберг, пише Лента.ру.

Безкоштовний доступ до таких сервісів, як Wikipedia і Facebook, а також до різних ресурсів з інформацією про охорону здоров'я та можливості працевлаштування через спеціальний додаток. Реалізація цієї ініціативи стала можливою завдяки партнерству соціальної мережі з місцевими операторами TNM і Airtel Malawi.

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«Надавати людям безкоштовний доступ в мережу — правильна річ. Ми продовжимо підключати все більше жителів і країн і не зупинимося доти, поки кожна людина у світі не зможе підключитися до інтернету», — написав Цукерберг.

Internet.org в даний час крім Малаві запущений в 10 державах: Гватемалі, Колумбії, Гані, Замбії, Танзанії, Кенії, Індії, Бангладеш, Індонезії і на Філіппінах. Число людей, які вперше скористалися інтернетом завдяки цій ініціативі, оцінюється в понад дев'ять мільйонів, а кількість сервісів, доступних безкоштовно, перевищила сотню.

Крім цього, засновник найбільшої соцмережі представив проектне зображення моделі безпілотника Aquila, який у майбутньому повинен роздавати інтернет з неба, і кілька його характеристик. Планується, що такий літальний апарат зможе покривати мережею територію площею 40-80 квадратних кілометрів. Розмах його крила складе 42 метри, а висота польоту — 18-27 кілометрів.

facebook.com/zuck

У серпні 2013 року Цукерберг запустив фонд Internet.org, в який входять також Ericsson, Nokia, Samsung, Opera Software, Qualcomm і ряд інших компаній. Його основною метою є надання безкоштовного доступу до інтернету для п'яти мільярдів чоловік по всьому світу (в основному, мова йде про населення бідних африканських країн).

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