Apple презентувала музичний сервіс і назвала дату його запуску

Американська корпорація Apple провела презентацію нового музичного сервісу, який отримав назву AppleMusic.

На презентації представники компанії заявили, що AppleMusic буде поєднувати в собі функції стримінгового сервісу, онлайн-магазину музики та соціальної мережі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Таким чином, сервіс дасть змогу слухати музику безкоштовно через інтернет-радіостанції або окремі треки, купувати композиції, що сподобалися, і ділитися власними музичними досягненнями.

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Запуск сервісу запланований на 30 червня. Передплата на нього обійдеться в 10 доларів щомісяця, при цьому перші три місяці його можна випробувати безкоштовно. Творці AppleMusic відзначають, що сервіс сумісний з пристроями на базі Windows і Android.

Раніше Apple провела презентацію нових операційних систем для комп'ютерів і мобільних пристроїв. Вони стануть доступні користувачам тільки восени.