Apple представляє оновлення для своїх операційних систем і сервісів (фото)

У центрі уваги WWDC будуть оновлені операційні системи (ОС) iOS і OS X, сервіс персональних підказок Proactive, додатки для Apple Watch, а також платний музичний онлайн-сервіс на базі Beats, пише Lenta.ru.

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Ця конференція стала наймасовішою, на ній присутні представники 70 країн. Конференція розпочалася з презентації OS X. Віце-президент з операційних систем в Apple Крейг Федерігі представив OS X El Capitan. Платформа сфокусована на користувальницькому досвіді і продуктивності. Головна відмінність OS X El Capitan - висока швидкість роботи. Додатки запускаються в 1,4 рази швидше. Розробникам нова версія ОС доступна сьогодні. Публічна бета вийде в липні, а восени її зможуть завантажити всі, при цьому безкоштовно.

Крім цього, графічна платформа Metal, що в минулому році запустилася на iOS тепер доступна на OS X.

Також повідомляється, що iOS 9 Siri отримує новий інтерфейс, схожий на той, що на Watch OS. Відзначається, що якщо людина приймає дзвінок з незнайомого номера - Siri може пошукати в його пошті такий же номер. Крім цього Siri запропонує людей, яких користувач можете захотіти додати в контакти, програми, які користувач потенційно хоче встановити, а також програми, які він зазвичай використовує в ту чи іншу годину дня.

А оновлений Proactive Assistant "дістане" інформацію з календаря і відправить нагадування про те, що пора йти на зустріч і про те, що по дорозі ви точно потрапите в затор. Також Proactive Assistant зможе додати зустріч в календар, взявши її з поштового повідомлення.