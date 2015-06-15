Бельгія подала до суду на Facebook через втручання у приватне життя

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на EUobserver.

"Відстеження соцмережею поведінки як її членів, так і людей, що не зареєстровані у Facebook, порушує бельгійське та європейське законодавство", - заявили представники комісії.

У свою чергу голова комісії Віллем Дебекеларе наголосив, що поведінка Fаcebook є неприйнятою.

На сьогодні це перший випадок, коли національний гарант захисту персональних даних у Європі подає до суду проти Facebook через те, що соцмережа порушує закон "Про персональні дані".

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Варто зазаначити, що підставою для справи стало дослідження комісії, згідно з яким Facebook відстежує поведінку користувачів на інших веб-сайтах за замовчуванням, поки вони не відмовляться від цього, замість того, щоб робити це лише після отримання відповідного дозволу. У ході дослідження також з'ясувалося, що соцмережа відстежує поведінку людей, які не є членами соцмережі, а це порушує правила ЄС.

Відомо, що у травні бельгійська комісія представила свої висновки й рекомендації Facebook, чиє європейське представництво зареєстроване в Ірландії.

"Вони відповіли, що не приймають бельгійське законодавство або компетенцію бельгійської комісії із захисту недоторканості приватного життя і що це непорозуміння", - зазначив Дебекеларе.

Натомість у Facebook зауважили, що справа позбавлена будь-якого сенсу.