BBC: Google презентував нову версію Android

Компанія Google представила нову версію операційної системи Android, що отримала назву Android M.

Про це повідомляє BBC Україна.

В ході презентації представник компанії заявив, що розробники внесли до операційної системи сотні поліпшень. Користувачі зможуть отримати доступ до Android M в третьому кварталі поточного року.

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Всього названі кілька основних напрямків, в яких буде розвиватися система. У їх числі опинилися більш глибока інтеграція з браузером Chrome, більш повний контроль над доступом додатків до камери і мікрофону, а також оптимізацію енергоспоживання.

Перша версія операційної системи Android вийшла у 2008 році. Вона використовується на різних мобільних пристроях. Головним конкурентом Android вважається iOS від Apple.