BBC: Google презентував нову версію Android
В ході презентації представник компанії заявив, що розробники внесли до операційної системи сотні поліпшень.
Компанія Google представила нову версію операційної системи Android, що отримала назву Android M.
Про це повідомляє BBC Україна.
В ході презентації представник компанії заявив, що розробники внесли до операційної системи сотні поліпшень. Користувачі зможуть отримати доступ до Android M в третьому кварталі поточного року.
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Всього названі кілька основних напрямків, в яких буде розвиватися система. У їх числі опинилися більш глибока інтеграція з браузером Chrome, більш повний контроль над доступом додатків до камери і мікрофону, а також оптимізацію енергоспоживання.
Перша версія операційної системи Android вийшла у 2008 році. Вона використовується на різних мобільних пристроях. Головним конкурентом Android вважається iOS від Apple.