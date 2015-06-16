Астероїд Ікар пролетить поряд із Землею на рекордно близькій відстані

Відстань від нашої планети до астероїда складе 5 млн миль або 8 млн км - це в 21 разів більше відстані між Землею і Місяцем, повідомляє ZN.UA.

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Ікар був відкритий вченими у 1949 році. Астероїд зближується із Землею кожні 9, 19 і 38 років. Як наголошується, під час зближення з Землею 14 червня 2090 астероїд підійде до планеті значно ближче - на близько 17 місячних відстаней (4 млн мільйона миль або 6,5 млн км).