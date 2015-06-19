Міжпланетна станція отримала нові зображення Сатурна IV (фото)

Про це повідомляє Лента.ру.

Знімки були зроблені 16 червня 2015, коли Cassini знаходилася на відстані 516 тисяч кілометрів від поверхні Діони. На них видно поверхневі структури супутника: кратери і світлі смуги, які раніше вважалися проявом кріовулканізму.

Раніше ця міжпланетна станція пролітала поблизу Діони три рази. Останній раз (до 16 червня 2015 року) - у грудні 2011 року на відстані ста кілометрів. Наступного разу Cassini пролетить повз місяця Сатурна 17 серпня 2015 на відстані 474 кілометрів від нього.

Вперше знімки Діони отримала станція Voyager 35 років тому. Назва Сатурн IV супутника обумовлено історією його відкриття. Супутник складається, імовірно, із суміші водяного льоду і каміння.

У 2015 році Cassini показала зображення інших супутників Сатурна - Тефії, Реї, Гіперіона, а також кілець планети. Наприкінці 2015 року, як очікується, станція вийде з екваторіальної площини над Сатурном і відправиться в подорож між його кільцями.

Читайте такожСтанція Cassini зробила знімок Сатурна і його кілецьМісія Cassini-Huygens є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства. Основна мета - дослідження Сатурна, його кілець і найбільшого супутника планети - Титана.

Читайте такожNASA представило тривимірну анімацію планети ЦерераДля цього 15 жовтня 1997 з мису Канаверал у Флориді був запущений автоматичний космічний корабель. 1 липня 2004-го він вийшов на орбіту Сатурна. 25 грудня 2004 від супутника відокремився зонд Huygens, який 14 січня 2005-го висадився на поверхні Титану.