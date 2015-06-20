Земля вступила в нову стадію "вимирання", одними з перших можуть зникнути люди – експерти
15:55, 20 червня 2015Наука та IT
6408 0
Земля вступила в нову «стадію вимирання», і одними з перших можуть зникнути саме люди.
Вчені заявляють про початок шостого етапу масового зникнення видів / Google Maps
Про це йдеться в дослідженні, проведеному Стенфордським, Прінстонським і Каліфорнійським університетами, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Вчені зазначають, що хребетні стали зникати з лиця землі рекордними темпами.
Читайте такожВчені знайшли вулкани на Венері
Мова йде про шостий за рахунком етап масового зникнення видів.
Попередній етап закінчився близько 65 мільйонів років тому, коли на Землі вимерла вся популяція динозаврів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter