Земля вступила в нову стадію "вимирання", одними з перших можуть зникнути люди – експерти

Про це йдеться в дослідженні, проведеному Стенфордським, Прінстонським і Каліфорнійським університетами, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Вчені зазначають, що хребетні стали зникати з лиця землі рекордними темпами.

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Мова йде про шостий за рахунком етап масового зникнення видів.

Попередній етап закінчився близько 65 мільйонів років тому, коли на Землі вимерла вся популяція динозаврів.