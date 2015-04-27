У Канаді знайшли стежку динозаврів

Про це повідомляє місцеве видання The Globe and Mail.

Сліди були знайдені на північному сході провінції Британська Колумбія біля озера Уіллістон, приблизно в 1500 кілометрах на північний схід від Ванкувера. Вони впечатані в кам'янистий ґрунт на території розміром приблизно в три футбольних поля, і утворюють стежку, повідомляє Lenta.ru.

Читайте такожУ Китаї в ході дорожніх робіт знайдено 43 яйця динозаврів

За словами палеонтолога Річа Маккрі (Rich McCrea), на стежці можна розібрати відбитки ніг щонайменше 20 доісторичних тварин. Він зазначив, що якщо зняти верхній шар грунту і розширити зону пошуків, то можна буде знайти там тисячі слідів. Зокрема, там мешкали алозаври — 8,5-метрові двоногі хижаки, і травоїдні анкилозаври, які важили по шість тонн.

Маккрі заявив, що «стежка динозаврів» може стати одним з найпопулярніших місць наукового туризму. Він звернувся до місцевого уряду з проханням захистити територію з тим, щоб перетворити її на місцеву пам'ятку. Як нагадав палеонтолог, музей динозаврів Зигонг в Китаї приваблює сім мільйонів туристів щорічно.