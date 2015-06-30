Apple запустила сервіс потокової музики

Компанія Apple сьогодні, 30 червня, запускає сервіс потокової музики Apple Music.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"Apple Music - це революційний сервіс потокової музики, новаторське всесвітнє радіо в прямому ефірі від Apple, яке здійснює мовлення 24 години на добу, та багато нових шляхів для всіх любителів музики зв'язатися з їх улюбленими артистами", - йдеться у повідомленні.

Apple Music представляє систему, яка включає в себе рекомендації композицій і можливість ділитися музикою.

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"Якщо у вас є підписка, то до всієї музики, яка у вас вже є, додається гігантська медіатека Apple Music. А коли перед вами стільки різноманітної музики, хочеться, щоб поруч була знаюча людина, яка допоможе зробити правильний вибір. Наші експерти вручну підберуть вам пісні, артистів і альбоми на основі того, що вам подобається слухати", - йдеться на сайті.

Відзначається також, що провідні експерти допомогли Apple створити радіо нового типу зі станціями за запитом для будь-якого настрою і жанру.

Як повідомляв УНІАН, у рамках проекту компанія Apple вже попросила десятки виконавців, у тому числі Florence and the Machine, погодитися на ексклюзивні пропозиції контенту: повні альбоми або кілька пісень.