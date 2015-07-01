Зонд NASA виявив метан на поверхні Плутона

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу NASA.

Дані спектрометра зонда New Horizons показали, що на поверхні Плутона присутні достатньо великі поклади замороженого метану, що підтвердило результати наземних спостережень кінця 70-х років минулого століття, повідомляє прес-служба NASA.

"Ми знали, що на Плутоні є метан, але це перше "місцеве" підтвердження даного факту і перша перевірка наших інструментів. Скоро ми дізнаємося, наскільки багато метану міститься в різних куточках планети", — заявив Вільям Грунди (William Grundy) з обсерваторії Лоуелла в Flagstaff (США).

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Як пояснює науковець, метан на Плутоні цікавий планетологам, геологам і астрономам з тієї причини, що він, швидше за все, є слідами первинної матерії Сонячної системи, яка дійшла до нас у тому вигляді, в якому вона існувала 4,5 мільйони років тому.

Таким чином, його вивчення може підказати нам, як виглядали "цеглинки", з яких були складені всі планети і малі небесні тіла.

Крім того, NASA підготувала короткий відеоролик з кадрів з камери LORRI на борту New Horizons.