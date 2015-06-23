NASA опублікувало фотографію трійки півмісяців Сатурна

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на NASA.

Три сатурніанські місяці на знімку демонструють помітні відмінності. Титан показує тільки хмарні шари. Мімас знаходиться в нижній частині знімка, і на ньому помітні нерівності його поверхні. Рея зліва вгорі, і на ній помітна її крижана поверхня, покрита кратерами.

Знімок зроблений апаратом Cassini 25 березня 2015 року на відстані двох мільйонів кілометрів від Титану, 3,1 мільйона кілометрів від Мімаса і 2,2 мільйона кілометрів від Реї.

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Титан — найбільший з 62 супутників Сатурна. Він має вуглеводневу атмосферу і є одним з основних кандидатів на наявність позаземного життя.

Рея приблизно на третину складається з кам'яних порід, інша частина припадає на водяний лід. Як встановив апарат Cassini, на супутнику є розріджена атмосфера, що містить кисень і вуглекислий газ.

Мімас є двадцятим за розміром супутником планети в Сонячній системі. Відмінною особливістю космічного тіла є наявність на ньому величезного кратера Гершель (названого на честь першовідкривача планети) діаметром 130 кілометрів і глибиною до 10 кілометрів.

Місія Cassini-Huygens є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства. Основна мета — дослідження Сатурна, його кілець і найбільшого супутника планети — Титану. Для цього 15 жовтня 1997 року з мису Канаверал у Флориді був запущений автоматичний космічний корабель. 1 липня 2004-го він вийшов на орбіту Сатурна. 25 грудня 2004 року від супутника відокремився зонд Huygens, який 14 січня 2005-го висадився на поверхні Титану.

Раніше УНІАН повідомляв, що автоматична міжпланетна станція Cassini отримала нові зображення Діони — «четвертого супутника Сатурна» (Сатурн IV). Знімки були зроблені 16 червня 2015 року, коли Cassini знаходилася на відстані 516 тисяч кілометрів від поверхні Діони.