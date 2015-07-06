Киянин зверстав "плаский" дизайн для Facebook і викликав ажіотаж в західних блогах

Скріншоти того, як це виглядає, почали «гуляти» українським сегментом Facebook ще в п'ятницю, 3 липня. Ще до цього розширення помітили відразу кілька західних блогів і ЗМІ після того, як воно стало вірусним на Reddit і ProductHunt.

Читайте такожДо 1 квітня Google запустив "дзеркальний" пошуковик

«Мені не подобається дизайн майже всіх сайтів, тому я їх змінюю за допомогою CSS-стилів. Розширення змінює дизайн, трохи править верстку через яку є лаги на слабких комп'ютерах, прибирає рекламу, тим самим підвищуючи швидкість роботи», — розповів розробник у коментарі AIN.UA.

За його словами, він створює подібні розширення давно, однак викласти своє дітище у відкритий доступ зважився вперше. Почав з Reddit і ProductHunt (де зайняв восьму позицію в топ-10 Chrome-розширень), після чого кількість скачувань різко зросла.

Про Chrome-розширення також написав ще ряд нішевих європейських і американських ресурсів, однак найбільший наплив користувачів киянин отримав після того, як про нього розповів африканський блогер. "Це дало більший трафік, ніж Reddit і ProductHunt разом", — констатував розробник.

Зараз розробник створює аналогічне розширення для YouTube, яке він планує опублікувати на цьому тижні.