Google заблокував оновлення Chrome в окупованому Криму

17:04, 30 січня 2015
Суспільство
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Компанія Google почала блокувати завантаження оновлень для свого браузера Chrome користувачами, що знаходяться на території окупованого Росією Криму.

Пїри попытке перейти по ссылке появляется сообщение "404 / xahlee.info

 

Як розповів виданню TJ житель півострова Антон Лучников, також не вдається завантажити нову версію браузера з офіційного сайту Google Chrome: при спробі перейти по посиланню з'являється повідомлення "404. That's an error. That's all we know", передає "Новое время".

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Зазначається, що про аналогічні проблеми повідомляли відвідувачі сайту my-chrome.ru, які проживають в Криму. Вони скаржилися на те, що браузер також перестав оновлюватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після підписання президентом США Бараком Обамою указу про введення додаткових санкцій відносно Криму, жителі півострова можуть залишитися без звичних інтернет-сервісів і програм.

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