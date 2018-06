Google заблокував оновлення Chrome в окупованому Криму

Як розповів виданню TJ житель півострова Антон Лучников, також не вдається завантажити нову версію браузера з офіційного сайту Google Chrome: при спробі перейти по посиланню з'являється повідомлення "404. That's an error. That's all we know", передає "Новое время".

Зазначається, що про аналогічні проблеми повідомляли відвідувачі сайту my-chrome.ru, які проживають в Криму. Вони скаржилися на те, що браузер також перестав оновлюватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після підписання президентом США Бараком Обамою указу про введення додаткових санкцій відносно Криму, жителі півострова можуть залишитися без звичних інтернет-сервісів і програм.