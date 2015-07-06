Вчені дослідили, що більшість людей, прокинувшись, відразу думають про смартфон

Що ви робите вранці відразу після того, як відкриєте очі? Якщо тягнетеся до свого телефону, щоб подивитися оновлення в Instagram або Facebook, то, ймовірно, ви один з міленіумів (покоління народжених після 1981 року), які буквально приклеєні до своїх смартфонів з самого ранку.

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Спеціалісти маркетингової компанії Braun Research вирішили дослідити мобільні звички дорослого населення США, пише "Навколо світу". Виявилося, що більшість людей в перші хвилини пробудження згадують про свій мобільний телефон. "Результати нашого дослідження в цьому році показують, що смартфони сьогодні дійсно сильно впливають на наше повсякденне життя. Для багатьох вони є першим і останнім способом соціальної взаємодії протягом дня". За даними дослідження, близько 35% людей прокидаються з думкою про свій смартфон, ще 17% думають про каву і 13% - про те, що пора почистити зуби. Тільки у 10% людей перша думка з ранку про свою другу половинку. Ще 6% респондентів зізналися, що, прокинувшись, вони думають про те, щоб увімкнути телевізор, а ще 4% відповідачів - про те, який одяг надіти.

У доповіді також наводиться інформація про те, чим зазвичай зайняті люди перед сном. Так, 23% респондентів відповіли, що вони засинають зі смартфоном в руках. Для порівняння: аналогічний показник серед міленіумів - 44%. Між тим 36% відповідачів (з числа молодого та старшого поколінь) зізналися, що постійно перевіряють свої телефони протягом дня. Серед міленіумів цей показник досягає 54%. Незважаючи на те що часом наявність смартфона під рукою здатна зробити життя більш зручним, ми повинні виробити звичку відмовлятися від неї час від часу, вважають фахівці. Це допоможе зменшити відчуття напруги і залишати людину у злагоді із зовнішнім, реальним світом.