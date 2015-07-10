Apple відкрила для користувачів доступ до бета-версії iOs 9

Бета-версія iOs 9 доступна для скачування на офіційному сайті компанії, але для того, щоб отримати до неї доступ, необхідно спочатку зареєструвати публічний бета-аккаунт для проходження тестування, передає DT.UA з посиланням на ubergizmo.com.

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Варто відзначити, що це бета-версія iOs 9, офіційний реліз якої запланований на вересень-жовтень цього року, а це означає, що існуючу на даний момент платформунеобхідно допрацьовувати для усунення можливих помилок і помилок в роботі додатків.