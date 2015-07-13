Apple оновить лінійку плеєрів iPod у липні - ЗМІ

Apple, ймовірно, оновить лінійку плеєрів iPod у вівторок, 14 липня. Про це повідомляється на французькому ресурсі iGen, передає Lenta.ru.

Всі плеєри оновляться зовнішньо — iPod touch, nano і shuffle стануть доступні в кольорах «золото», «небесний металік», «фуксія», «класичний чорний», «рожевий» і «зоряний сірий». Внутрішньо дві маленькі моделі (nano і shuffle), швидше за все, не зміняться. Touch, навпаки, отримає довгоочікувану заміну 32-бітному процесору А5, з яким в 2011 році був анонсований iPad 2. Який саме процесор буде використаний в iPod Touch нового покоління, не уточнюється.

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Новини про можливе швидке оновлення лінійки iPod стали з'являтися з виходом версії iTunes 12.2. При підключенні пристроїв до комп'ютера уважні користувачі відзначали, що медіакомбайн демонстрував плеєри в кольорах, які не можна купити в Apple Store на даний момент. Раніше в більшості випадків приводом для обговорення новинок, що готуються до випуску, ставав саме вихід свіжих версій операційної системи iOS.

Зазвичай Apple випускає нові плеєри на початку осені. Тому, можливо, поява ідентифікаторів нових пристроїв, в коді медіакомбайна, яке помітили журналісти, необхідна для початку закритого тестування. В Apple новину про можливість швидкого оновлення лінійки iPod не коментують.