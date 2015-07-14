Відтепер вивчити поверхню Марса можна за допомогою онлайн-карти
Американське національне аерокосмічне агентство NASA запустило онлайн-карту Mars Trek.
Її назва перегукується з культовим фантастичним серіалом "Зоряний шлях" (Star Trek), а сама карта нагадує Google Earth, тільки на червоній планеті, передає "Новое время".
За допомогою нового сервісу можна також переключатися масштаби і збільшувати зображення аж до дрібних кратерів.
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Крім того, користувачі можуть перемикатися між 2D і 3D режимами.
На Mars Trek позначені всі найважливіші місця планети, в тому числі місця посадок марсоходів НАСА Sojourner, Spirit, Opportunity і Curiosity.
Раніше повідомлялося, що інженери NASA розробляють прототип планера-безпілотника, який зможе злітати з опускається на марсіанську поверхню ровера для пошуку оптимальних місць посадки космічного корабля.