Відтепер вивчити поверхню Марса можна за допомогою онлайн-карти

Її назва перегукується з культовим фантастичним серіалом "Зоряний шлях" (Star Trek), а сама карта нагадує Google Earth, тільки на червоній планеті, передає "Новое время".

За допомогою нового сервісу можна також переключатися масштаби і збільшувати зображення аж до дрібних кратерів.

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Крім того, користувачі можуть перемикатися між 2D і 3D режимами.

На Mars Trek позначені всі найважливіші місця планети, в тому числі місця посадок марсоходів НАСА Sojourner, Spirit, Opportunity і Curiosity.

Раніше повідомлялося, що інженери NASA розробляють прототип планера-безпілотника, який зможе злітати з опускається на марсіанську поверхню ровера для пошуку оптимальних місць посадки космічного корабля.