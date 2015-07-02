NASA створює прототип дрона для дослідження місць посадки на Марсі

Очікується, що двометровий літальний апарат на Землі буде важити близько 1,18 кг, повідомляє ITC.ua з посиланням на Engadget.

При цьому варто зазначити, що гравітація на Марсі значно нижча, ніж на нашій планеті, тому там він буде важити близько 450 г – достатньо, щоб пролетіти трохи більше 30 км після запуску з висоти близько 600 м.

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У NASA планують, що запуск нового марсохода відбудеться десь у проміжку між 2022 і 2024 роками, але можливість побачити апарат в дії з'явиться набагато раніше. До кінця цього року NASA планує завершити роботи над прототипом і провести перший тестовий запуск з повітряної кулі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Агентство з перспективних оборонних науково-дослідних розробок США (DARPA) готує генетично модифіковані організми з метою тераформування Марса — перетворення його на більш придатну для життя і схожу на Землю планету.