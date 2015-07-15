Solar Impulse-2 відновить свій навколосвітній переліт у квітні 2016

Літак Solar Impulse-2 почав навколосвітню подорож 9 березня 2015 року в Абу-Дабі та дістався Гавайських островів, встановивши рекорд безперервного польоту, в результаті якого у літака перегрілися батареї.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на засновників проекту.

Літак Solar Impulse-2 почав навколосвітню подорож 9 березня 2015 року в Абу-Дабі. Він вже відвідав Оман (Маскат), Індію (Варанасі), М'янму (Мандалай), Китай (Чунцин і Нанкін) та Японію (Нагоя), а напочатку липня літак прибув на Гавайські острови, встановивши рекорд найтривалішого перебування в повітрі, безперервно пролетівши понад 120 годин. Повідомляється, що батареї перегрілися та вийшли з ладу саме під час цього рекордного відрізка.

Ремонт батарей триватиме кілька місяців. Перші тестові польоти після заміни обладнання почнуться у 2016 році, а на початку квітня літак продовжить навколосвітню подорож і відправиться на західне узбережжя США.

Планується, що після перельоту до США, повітряне судно подолає Атлантичний океан, зробить зупинку в Південній Європі або Північній Африці і повернеться до Абу-Дабі.

Читайте такожЛітак на сонячних батареях встановив рекорд світової авіації

Літак Solar Impulse-2 був представлений громадськості в квітні та успішно випробуваний в червні 2014 року. Вага повітряного судна становить 2,3 тонни, розмах монокрила — 72 метри, на ньому встановлені 17,2 тисячі сонячних батарей, які виробляють енергію для живлення електродвигунів літального апарату. Максимальна швидкість літака становить 140 кілометрів на годину. Перший тривалий політ літального апарату на сонячній енергії відбувся в квітні 2010 року.