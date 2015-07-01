У Solar Impulse-2 виникли проблеми через негоду

Таким чином Solar Impulse-2 належить скоригувати маршрут, щоб з мінімальними втратами пройти крізь дощі і щільні хмари, повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

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Команда Solar Impulse-2 зібралася, щоб прийняти рішення про подальші маршрути і маневри літака. Поки відомо, що повітряне судно продовжить перебувати на висоті близько 2 км. Приблизно в 20:00 за Гринвічем Solar Impulse-2 повинен почати підйом.

До цього моменту погодні умови, як очікується, покращаться. Надалі, прогнозують метеорологи, погода буде сприяти руху літака і тільки в кінці перельоту може почати погіршуватися. Як зазначає команда Solar Impulse-2, їх літаку вдалося побити рекорд тривалості безпосадочного перельоту.

HB-SIB, як офіційно називається друга модель серії Solar Impulse, призначений для демонстрації можливостей альтернативної енергетики. Його презентація відбулася 9 березня 2014 року.

Solar Impulse-2 почав подорож з Абу-Дабі 9 березня. Керують літаком поперемінно два пілоти: Андре Боршберг і Бертран Пікар.

Тривалість подорожі повинна скласти близько 5 місяців (з них у повітрі - 25 днів). За цей час Solar Impulse-2 повинен здійснити не менше 12 посадок. Літак вже пролетів над Індією і Китаєм. Очікується, що після США він відправиться в Європу.