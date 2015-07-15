Літак Solar Impulse 2 призупинив навколосвітню подорож

Батареї перегрілися і літаку було завдано "непоправної шкоди" під час його перельоту з Нагої (Японія) на Гаваї, передає DT.UA з посиланням на The Verge.

Читайте такожНайбільший у світі літак на сонячних батареях пролетів майже 7 тисяч кілометрів (фото)

Літак буде протягом декількох місяців проходити ремонт на Гаваях, після чого продовжить свою подорож навесні 2016 року.

Solar Impulse 2 має розмах крил 72 м і важить близько 2,3 т. Розміри літака порівнянні з найбільшим пасажирським перевізником AirbusА380. Порівняно невелика вагу апарату забезпечує конструкція з вуглецевого волокна. Значну частину літака покривають близько 17 тис. фотоелементів, які в зв'язці з літій-іонними батареями забезпечують роботу двигунів апарату. Швидкість, яку може розвивати літак, дорівнює 140 км/год, апарат здатний досягати висоти 12 тис. км. Свій перший політ він здійснив у червні 2014 року.