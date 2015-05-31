Літак Solar Impulse 2 почав переліт через Тихий океан

Переліт з китайського Нанкіна до Гавайських островів - найдовший етап кругосвітньої подорожі, розпочатої в березні цього року з Абу-Дабі, передає Бі-бі-сі. На перетин Тихого океану тихоходному літаку буде потрібно приблизно п'ять з половиною діб. При цьому в кабіні пілотів може перебувати лише одна людина.

Читайте такожПриземлення у М'янмі: Solar Impulse-2 продовжує подорож світом - BBC (відео, фоторепортаж)Більшу частину цього часу Андре Боршберг не буде спати, спати він зможе лише уривками по 20 хвилин. "Я ще не знаю, як буду себе почувати і як буду підтримувати сили протягом цих п'яти або шести днів у повітрі", - сказав він.

Хід польоту щохвилини контролюється диспетчерською в Монако. Метеорологи та організатори перельоту постійно оновлюють інформацію, вибираючи для Solar Impulse 2 оптимальний маршрут.

Транстихоокеанский переліт планувався на кінець квітня, але був затриманий через несприятливі погодні умови.

Літаку, на борту якого немає ні краплі палива, для успішного польоту на таку далеку дистанцію (8 тис. км) потрібні не тільки попутний вітер, але і безхмарне небо, щоб розташовані на крилах фотоелементи отримували максимум сонячної енергії. До настання сутінків літій-іонні батареї літака повинні бути повністю заряджені, інакше енергії не вистачить до світанку.

На ранній стадії польоту, якщо погода різко зіпсується чи трапиться серйозна технічна проблема, Андре Боршберг зможе розвернути літак в Китай або здійснити посадку в Японії.

Але настане момент, коли такої можливості у нього вже не буде - і тоді льотчик повинен бути готовий до вимушеної посадки на воду.

В такому випадку посадка буде проводитися в автоматичному режимі. Щоб не отримати у воді електрошок, пілот буде змушений залишити літак з парашутом і чекати рятувального судна в гумовій шлюпці.