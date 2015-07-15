Вчені з'ясували, представники яких культур цілуються частіше за всіх

American Anthropologist опублікував результати дослідження вчених з Університету Невада в Лас-Вегасі, пише "Моя планета". Свою задачу вчені бачили в тому, щоб з'ясувати, чи вважають люди поцілунки проявом романтики чи ні, і з допомогою цього знайти відмінності в культурах.

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Отримані дані показують, що більше половини людей, що живуть на Землі і які перебувають у трудових відносинах, не цілуються, не проявляють один до одного ласку і ніжних романтичних почуттів. В опитуванні взяли участь представники 168 культур - лише 46% опитаних цілуються і виявляють ніжні почуття в романтичних ситуаціях.

У представників 15 з 33 культур Північної Америки поцілунки практично зникли з відносин. Ці прояви ніжності і любові згасають і в Європі: пар, що цілуються там залишилося близько 70%. Рекордсменами за поцілунків є пари з Середнього Сходу. За даними дослідження, там цілуються ледь не 100% закоханих!

Азіатські пари також не вражають особливо яскравими проявами своєї любові: представники лише 10 з 27 країн вважають, що романтичні поцілунки допомагають їх відносинам. "Жоден етнограф, який працює, наприклад, в тропічній Африці, Новій Гвінеї або вивчає племена Амазонії, жодного разу не був свідком того, щоб люди цілували один одного в будь-яких романтичних ситуаціях", - стверджують дослідники.

Автори дослідження припускають, що культура поцілунків в цілому краще розвинена у більш складних суспільствах:жителі мегаполісу частіше цілують один одного і більш відкрито виявляють ніжність, ніж представники племен Нової Гвінеї.

Однак чітко простежується тенденція до зменшення кількості людей, що цілуються по всьому світу. В чому причина, вченим ще належить з'ясувати.