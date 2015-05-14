Вчені з'ясували, де живуть найщасливіші і нещасні діти

Міжнародна команда вчених провела масштабне опитування серед 53 тис. дітей з Ізраїлю, Туреччини, Алжиру, Ефіопії, Південної Африки, Колумбії, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Норвегії, Естонії, Польщі, Румунії, Непалу і Південної Кореї, пише "Моя планета". Школярів 8, 10 і 12 років попросили оцінити свою задоволеність життям в цілому та її окремими складовими. Для цього діти оцінили в балах від 1 до 10 різні аспекти власного буття: шкільне і сімейне життя, взаємини з батьками і друзями, достаток і майно сім'ї, середовище проживання і своє майбутнє. Також вони відповідали на питання, наскільки задоволені власним тілом і тим, як проводять вільний час.

Читайте такожВчені розкрили секрет привітності і похмурості націй

З'ясувалося, що в цілому маленькі жителі різних країн сприймають своє дитинство позитивно і не бачать великих проблем. Найбільшу задоволеність своїм життям в цілому висловили діти з Румунії (9,51 бала), Колумбії (9,42) і Туреччини (9,27). У кожній з цих країн знайшлося більше 75% маленьких мешканців, які оцінили своє існування найвищим балом (10). При цьому в Румунії виявилося найменше незадоволених життям школярів: всього 1,5% опитаних поставили «життя в цілому» менше 5 балів, в Колумбії таких песимістів знайшлося не набагато більше: 1,8%. Найнещаснішими виявилися діти з Південної Кореї (8,1 бала) і Південної Африки (8,56). В обох країнах знайшлося по 7,4% дітей, які оцінили життя в країні вкрай низькими балами (від 1 до 5). При цьому оптимістів серед корейських дітей виявилося набагато менше, ніж в інших країнах: лише 39,5% опитаних назвали своє життя найкращим, присудивши йому десять балів. В ПАР, незважаючи на складності, щасливих дітей знайшлося набагато більше: 62,8% оцінили своє існування на «відмінно».

При цьому в кожній країні були виявлені свої «краплі дьогтю», які отруюють дітям дитинство. Наприклад, корейські діти більше інших незадоволені своїм тілом (7,4 бала), така ж проблема турбує британців (7,86), школярі з Ефіопії незадоволені своїм майном (7,2), німці — своїм шкільним життям (7,94), а найнижчими балами оцінюють своє майбутнє юні жителі Непалу (5,78).

Як відзначають дослідники, підліткова хандра більше властива дітям з країн Європи, школярі з Африки, Азії і з Близького Сходу, як правило, не відчувають з віком зростаючого невдоволення життям і дорослішанням. Ще одна європейська тенденція - це розлучені батьки. З'ясувалося, що десята частина маленьких жителів Європи живуть на дві сім'ї. Постійно живуть то з мамою, то з татом 18% дітей в Норвегії, 12% у Великобританії і 11% - в Естонії.

Цей звіт був представлений Європарламенту. Вчені сподіваються, що ці дані допоможуть політикам ЄС і всіх інших країн світу поліпшити якість життя дітей і зробити їх більш щасливими.