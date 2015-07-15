Apple офіційно запустила новий плеєр iPod touch

У новому iPod touch є 8-мегапіксельна камера iSight і фронтальна камера FaceTime високої роздільної здатності, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Також у ньому використовували той же чип A8, що і в останньому iPhone 6.

Представники Apple повідомляють, що новий iPod надійде у продаж вже 15 липня і буде коштувати в США $199 - за модель з об'ємом пам'яті 16GB, $249 - за 32GB і $299 - за 64GB.

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Крім того, вперше буде випускатися 128-гігабайтна модель, вартість якої - $399.

Нагадаємо, новини про можливе швидке оновлення лінійки iPod стали з'являтися з виходом версії iTunes 12.2. При підключенні пристроїв до комп'ютера уважні користувачі зазначали, що медіакомбайн демонстрував плеєри в кольорах, які можна купити в Apple Store зараз.

Раніше у більшості випадків приводом для обговорення новинок, які готуються до випуску, ставав саме вихід свіжих версій операційної системи iOS.