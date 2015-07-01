Apple представила оновлену iOS з покращеним музичним додатком

Сервіс Apple Music в Україні працює за передплатою вартістю $4,99, що в 2 рази нижче американської ціни, пише DT.UA. "Сімейний доступ" для шести осіб обійдеться в $7,99.

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Разом з тим перші 3 місяці всі користувачі пристроїв від Apple зможутькористуватися музичним сервісом безкоштовно. Після оформлення підписки, відкривається необмежений доступ до багатомільйонної бібліотеки треків, які можна зберігати для оффлайн-прослуховування.

Крім того, користувачам пропонується вказати свої музичні вподобання, на основі яких вони отримуватимуть персональні рекомендації про плейлисти або альбоми, які можуть їх зацікавити. "Назвіть свої улюблені стилі і групи, і ми покажемо нові пропозиції від наших експертів. Це люди, які постійно відвідують найбільші фестивалі і невеликі концерти в пошуках молодих талантів і цікавого андеграунду. Їх плейлисти звучать так, ніби вони складені вашими друзями, які добре знають ваш смак", - йдеться на сайті Apple.

Також була запущена цілодобова радіостанція Beats 1, де в якості DJ запрошені зірки світової величини, включаючи Елтона Джона, Фарелла Вільямса і Дрейка. Мовлення буде вестися одночасно з Нью-Йорка, Лос-Анджелеса і Лондона.

Крім цього розробники внесли безліч різних змін, спрямованих на поліпшення стабільності роботи системи, виправили відомі помилки, у тому числі, пов'язані з безпекою. Оновлення до iOS 8.4 вже доступне користувачам всіх пристроїв, які працюють на iOS 8.3, включаючи iPhone 4S, iPad 2 і iPod touch п'ятого покоління.