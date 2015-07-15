Вчені: Curiosity знайшов сліди граніту на Марсі, планета була схожою на Землю в минулому

Лазерна "гармата" марсохода Curiosity виявила в одному з каменів на Марсі сліди граніту та інших порід, які складають основу континентальної кори на нашій планеті, що в черговий раз говорить про те, що Червона планета була схожа на Землю в минулому, заявляють учені в статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience, передає РИА Новости.

Читайте такожВчені хочуть вирощувати на Марсі генетично модифіковані рослини

"На шляху ровера (до гори Шарп) ми помітили кілька гарних булижників з дуже великими і яскравими на вигляд кристалами, чого ми не очікували побачити на Марсі. Традиційно світлі кристали володіють відносно низькою щільністю, і зустрічаються у великій кількості в магматичних породах, що складають континенти Землі", — заявив Роджер Уінс (Roger Wiens) з Національної лабораторії в Лос-Аламосі (США).

Уінс і його колеги з наукової команди Curiosity, що відповідає за роботу лазерної гармати" і хімічного "тику" марсохода ChemCam, зацікавилися цими кристалами і проаналізували їх склад під час зупинок ровера на шляху до його головної мети – гори Шарп у центрі кратера Гейл.

У загальній складності геологи проаналізували склад 22 каменів і кристалів, що містяться в них. Як виявилося, всі вони містять у собі велику кількість досить несподіваних мінералів – польового шпату, кварцу, граніту та інших сполук, що становлять основу порід континентальної кори на Землі.

В цілому, дані зразки схожі на те, як виглядає найдавніша земна кора, зразки якої були нещодавно знайдені в Гренландії.

На користь подібності говорять і дві інші речі – велика кількість кремнію і лужних металів у цих кристалах, а також відносно низька щільність порід у цих каменях. Океанічна кора, що утворюється на дні морів і океанів, складається з інших мінералів – базальту і його "родичів" – і володіє значно більш високою щільністю.

Як вважають Уінс і його колеги, їм вдалося знайти зразки найдавнішої континентальної кори Марса, які на практиці показують те, що історія еволюції червоної планети в перші доби її життя майже не відрізнялася від того, як розвивалася і виглядала Земля в давнину.