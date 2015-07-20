Хакери викрали дані 40 мільйонів користувачів сайту для подружніх зрад

При цьому на підтвердження своїх планів кіберзлочинці опублікували дані кількох користувачів, пише "Новое время" з посиланням на Gizmodo.

Варто зазначити, що сайт AshleyMadison рекламується зі слоганом "Життя коротке. Заведи інтрижку".

Хакери обурилися обманом ресурсу - видалення анкети із сайту коштує 19 доларів, але після оплати ресурс зберігає відомості про банківську карту клієнта, його справжнє ім'я та адресу.

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Хакери вимагають, щоб компанія Avid Life Media, яка керує сервісом, закрила ресурс. Якщо цю вимогу не реалізують, хакери викладуть дані про всіх користувачів.

На сайті AshleyMadison розміщено 37 мільйонів анкет.