Хакери викрали дані 40 мільйонів користувачів сайту для подружніх зрад
17:17, 20 липня 2015Наука та IT
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Угруповання хакерів The Impact Team заявило, що має намір викласти у відкритий доступ персональні дані користувачів сайту AshleyMadison, який використовують для адюльтеру (подружньої зради).
Сайт використовують для адюльтеру / Скріншот
При цьому на підтвердження своїх планів кіберзлочинці опублікували дані кількох користувачів, пише "Новое время" з посиланням на Gizmodo.
Варто зазначити, що сайт AshleyMadison рекламується зі слоганом "Життя коротке. Заведи інтрижку".
Хакери обурилися обманом ресурсу - видалення анкети із сайту коштує 19 доларів, але після оплати ресурс зберігає відомості про банківську карту клієнта, його справжнє ім'я та адресу.
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Хакери вимагають, щоб компанія Avid Life Media, яка керує сервісом, закрила ресурс. Якщо цю вимогу не реалізують, хакери викладуть дані про всіх користувачів.
На сайті AshleyMadison розміщено 37 мільйонів анкет.
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