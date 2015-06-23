Хакери могли одержати доступ до персональних даних приблизно 18 мільйонів держслужбовців США - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телекомпанію CNN.

За словами її джерел, такі цифри представив директор ФБР Джеймс Комі, доповідаючи американським сенаторам на закритому брифінгу про хід розслідування по цій справі. Як зазначається, хакери, зокрема, могли викрасти інформацію про осіб, які намагалися влаштуватися на роботу в держструктури, але не були прийняті. Офіційно це не підтверджується.

Дані оцінки значно відрізняються від тих, які раніше були озвучені чиновниками. Так, на початку червня представники влади стверджували, що загалом кіберзлочинці отримали доступ до персональних даних приблизно 4 млн осіб, що стало найбільшим такого роду інцидентом в США за останні роки.

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За даними CNN, хакери, які проникли в банки даних кадровиків уряду США, перед цим також отримали доступ до комп'ютерних систем компанії KeyPoint Government Solutions Inc, яка є підрядною організацією низки держустанов країни. Інформація, викрадена в мережах цій компанії, і дозволила кіберзлочинцям впровадитися в урядові системи.

Раніше УНІАН повідомляв, що американська влада підозрює китайських хакерів у зломі комп'ютерних систем розвідки та армії США. На думку фахівців, за настільки складною операцією міг стояти китайський уряд. Група хакерів отримала доступ до файлів з персональними даними співробітників розвідки та армії США. Влада побоюється, що тепер у зловмисників є інформація, з допомогою якої вони зможуть шантажувати співробітників американських спецслужб і членів їх сімей.