У США збирають гроші на консервацію скафандра Армстронга - ЗМІ
Національний аерокосмічний музей США почав збір грошей на консервацію скафандра, в якому астронавт Ніл Армстронг здійснив першу в історії людства прогулянку по Місяцю.
Про це повідомляє ВВС russian.
Необхідність у фінансуванні організатори краудфандінгової кампанії пояснюють тим, що в 1960-х роках скафандри робили без розрахунку на тривале використання, тому зараз костюм досить швидко знищується.
Успіх кампанії дозволить експонувати оригінальний скафандр в музеї. Зараз, через крихкість матеріалів, на загальний огляд виставлена лише його копія.
Кампанія на платформі Kickstarter по назвою Reboot the Suit, почалася в понеділок, в день 46-ї річниці першої висадки на Місяці. Поки із заявлених 500 тис. доларів було зібрано 43 тис.
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Ніл Армстронг помер у серпні 2012 року у віці 82 років.
20 липня 1969 він став першою людиною, яка коли-небудь ступали на поверхню Місяця. У той момент він вимовив фразу, яка стала знаменитою: "Маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства".