У США збирають гроші на консервацію скафандра Армстронга - ЗМІ

Про це повідомляє ВВС russian.

Необхідність у фінансуванні організатори краудфандінгової кампанії пояснюють тим, що в 1960-х роках скафандри робили без розрахунку на тривале використання, тому зараз костюм досить швидко знищується.

Успіх кампанії дозволить експонувати оригінальний скафандр в музеї. Зараз, через крихкість матеріалів, на загальний огляд виставлена лише його копія.

Кампанія на платформі Kickstarter по назвою Reboot the Suit, почалася в понеділок, в день 46-ї річниці першої висадки на Місяці. Поки із заявлених 500 тис. доларів було зібрано 43 тис.

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Ніл Армстронг помер у серпні 2012 року у віці 82 років.

20 липня 1969 він став першою людиною, яка коли-небудь ступали на поверхню Місяця. У той момент він вимовив фразу, яка стала знаменитою: "Маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства".