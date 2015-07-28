Астронавти розчинили шипучу таблетку на борту МКС (відео)

Її розмістили на офіційному каналі агентства в сервісі YouTube, призначеному для відео в роздільній здатності 4К.

Експеримент провів астронавт Террі Віртс. Він показав, що відбувається, якщо помістити шипучі таблетки на плаваючу в умовах невагомості порцію води, повідомляє Lenta.ru.

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У НАСА відзначили, що для запису використовувалася камера RED Epic Dragon, доставлена на станцію в січні, яка дозволяє знімати відео в роздільній здатності до 6К (6144 х 3160 пікселів).

Раніше НАСА вже публікувало подібні ролики, в яких були задокументовані як різні досліди і наукові експерименти, так і побут астронавтів на борту МКС. У червні 2015 року агентство представило перше відео МКС і знятої звідти ж Землі у надчіткій роздільній здатності (ultra HD).