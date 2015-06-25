Дослідники NASA показали поведінку води в невагомості (відео)
01:47, 25 червня 2015Наука та IT
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Дослідники американського космічного агентства NASA створили пізнавальне відео про поведінку води в невагомості.
У космосі вода не тече / Sploid
Експерти агентства провели експеримент, щоб наочно показати, що відбувається з водою в стані невагомості, пише DT.ua.
Найбільш яскраві та вражаючі моменти були об'єднані у відеоролик.
На відео видно, що в космосі вода не тече, не "прилипає" до поверхонь, а перетворюється в кулі. Це пояснюється силою поверхневого натягу, яка "працює" в космосі.
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Куля є фігурою з найменшою площею поверхні. А в космосі тиск спрямований на зменшення обсягу тіла, тому вода набуває такі обриси.
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