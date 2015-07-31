Сьогодні на небі зійде так званий "блакитний Місяць"

"Блакитний Місяць" буде видно на небі сьогодні, 31 липня, після заходу сонця. Але це не означає, що Місяць забарвиться в незвичний для себе колір, пише "Моя планета". Термін "блакитний Місяць" астрономи використовують для позначення другої повні в межах одного календарного місяця. Назва цього рідкісного астрономічного явища походить від англійського виразу Once in a Blue Moon, що означає "рідко або ніколи".

Читайте такожУ США збирають гроші на консервацію скафандра Армстронга - ЗМІ

Проміжок часу між двома повнями складає 29,53 дні, що трохи коротше середньої тривалості календарного місяця, тому за 2,7154 року в календарі накопичується додаткова повня, так що в році може виявитися 13 повінь замість 12 звичайних.

Минулого разу час "блакитного Місяця" припав на серпень 2012 року, а наступне подібне явище спостерігатиметься в січні 2018 року.