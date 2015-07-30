Завтра на Землі можна буде побачити "блакитний Місяць"
Це досить рідкісна подія, однак до кольору супутника Землі це не має ніякого відношення.
Як пише Business Insider, 31 липня відбудеться другий повний місяць в цьому місяці - така подія трапляється один раз в 2,7 роки.
Зазвичай за один рік відбувається 12 повних місяців - по одному на кожен місяць. Однак у деякі роки, в тому числі і в 2015, повних місяців тринадцять. Один з цих "зайвих" повних місяців і називається "блакитним Місяцем".
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Місячний місяць триває 29,530589 земних діб, що коротше всіх земних місяців, за винятком лютого. Ця невідповідність і призводить до появи "зайвого" тринадцятого повного місяця в деякі роки.
Назва "блакитний Місяць" походить з англійської терміна "Blue Moon" і відповідного ідіоматичного виразу "Once in a Blue Moon", що означає "дуже рідко".