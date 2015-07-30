Завтра на Землі можна буде побачити "блакитний Місяць"

Як пише Business Insider, 31 липня відбудеться другий повний місяць в цьому місяці - така подія трапляється один раз в 2,7 роки.

Зазвичай за один рік відбувається 12 повних місяців - по одному на кожен місяць. Однак у деякі роки, в тому числі і в 2015, повних місяців тринадцять. Один з цих "зайвих" повних місяців і називається "блакитним Місяцем".

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Місячний місяць триває 29,530589 земних діб, що коротше всіх земних місяців, за винятком лютого. Ця невідповідність і призводить до появи "зайвого" тринадцятого повного місяця в деякі роки.

Назва "блакитний Місяць" походить з англійської терміна "Blue Moon" і відповідного ідіоматичного виразу "Once in a Blue Moon", що означає "дуже рідко".