Facebook показав дрон для роздачі безкоштовного інтернету (відео)

Дрон отримав назву Aquila. Він отримує енергію від сонячних батарей, важить менше автомобіля при розмаху крила, порівнянному з розмахом крила лайнера Boeing-737, і може залишатися в повітрі протягом декількох місяців, передає Медуза.

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Також у Facebook вдалося добитися високої швидкості передачі даних з дрона на поверхню за допомогою лазерів. В даний час компанії вдалося досягти швидкості передачі даних в 10 гігабіт на секунду.

I'm excited to announce we've completed construction of our first full scale aircraft, Aquila, as part of our... Posted by Mark Zuckerberg on 30 липня 2015 р.

Згідно концепції Facebook, дрони, які роздають інтернет у важкодоступних місцях, будуть літати на висоті понад 18 тисяч метрів — тобто вище повітряних коридорів цивільних літаків. Передбачається, що дрони зможуть перебувати в повітрі без посадки на протязі трьох місяців.

Крім Facebook схожі проекти по забезпеченню доступу до інтернету у важкодоступних районах планують запустити Google (компанія розглядає варіант використання спеціальних повітряних кульок) і приватна космічна компанія SpaceX. У разі SpaceX мова йде про запуск великої кількості супутників на орбіту Землі.